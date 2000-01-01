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Власти Китая взялись за борьбу с коронавирусом | Фото:23.02 19:50   MIGnews.com

Власти Китая взялись за борьбу с коронавирусом

В воскресенье, 23 февраля, в Китае прошла беспрецедентная правительственная встреча, касающаяся распространения эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Global Times.

На встрече присутствовали все ветки власти: от политбюро ЦК КПК до окружных чиновников партии и военных чиновников соответствующего уровня.

Собрание носит исторический характер, так как ещё ни одна страна в мире не проводила настолько масштабные заседания для обсуждения и предоставления инструкций по борьбе с эпидемией.

Во время встречи президент Си Цзиньпин договорился о работе по профилактике и борьбе с эпидемиями и социально-экономическому развитию.


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