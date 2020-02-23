Жители Гило перекрыли дорогу гражданам Южной Кореи
После того, как ЦАХАЛем было принято решение разместить на карантин 200 туристов из Южной Кореи на военной базе в иерусалимском квартале Гило, жители квартала заблокировали подъезды к базе.
Жители Гило разъярены тем, что карантин устроен рядом с их домами и без всяких предварительных консультаций с ними - и без того, чтобы изучить альтернативы.
Два подъезда к базе заблокированы машинами жителей.
Глава регионального совета Гуш Эцион Шломо Нееман заявил: “Мы узнали об этом решении случайно. ЦАХАЛ намерен создать изолятор прямо в сердце гражданской общины. Это в принципе невозможно. Если уж на то пошло, в Тель-Авиве тоже есть военные объекты, почему бы не разместить их там?”
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