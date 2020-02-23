Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ запрет на карантине сотни корейцев | Фото:23.02 13:52   MIGnews.com

Жители Гило перекрыли дорогу гражданам Южной Кореи

После того, как ЦАХАЛем было принято решение разместить на карантин 200 туристов из Южной Кореи на военной базе в иерусалимском квартале Гило, жители квартала заблокировали подъезды к базе.

Жители Гило разъярены тем, что карантин устроен рядом с их домами и без всяких предварительных консультаций с ними - и без того, чтобы изучить альтернативы.

Два подъезда к базе заблокированы машинами жителей.

Глава регионального совета Гуш Эцион Шломо Нееман заявил: “Мы узнали об этом решении случайно. ЦАХАЛ намерен создать изолятор прямо в сердце гражданской общины. Это в принципе невозможно. Если уж на то пошло, в Тель-Авиве тоже есть военные объекты, почему бы не разместить их там?”




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:26
Популярность Аббаса падает
15:05
Курпатова обвинили в сексизме: скандал набирает обороты
14:50
ПА разрешит строительство в контролируемой Израилем зоне
14:32
Раввин в саудовском королевском дворце
14:29
Пленные в Газе: лидеры общин поддержали правительство
13:50
"Исламский джихад": один из наших убит на границе
13:26
Сотни граждан Южной Кореи застряли в аэропорту Бен-Гурион
13:08
Коронавирус в Израиле: новые предписания Минздрава
12:52
МВД запретило въезд в Израиль побывавшим в Корее и Японии
12:47
Хеврон: изъято семь самодельных бомб у палестинцев
12:32
Коронавирус: Инструкции для израильтян прилетевших из Италии
12:26
Коронавирус: Иордания будет проверять туристов и Израиля
12:21
Коронавирус: 200 граждан Кореи поместят в изолятор в Гило
12:05
"Исламский джихад" угрожает Тель-Авиву бомбежкой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus