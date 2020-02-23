23.02 13:52 MIGnews.com

Жители Гило перекрыли дорогу гражданам Южной Кореи

נגיף הקורונה | תושבי הר גילה החלו לחסום ברכבם את שערי הכניסה ליישוב. זאת, במחאה על ההחלטה לשכן במדרשה הסמוכה ליישוב את התיירים מקוריאה הדרומית @OrHeller



(צילום: אלימלך דהן, רבש''צ הישוב הר גילה-גוש עציון) pic.twitter.com/WJZbukwlte — חדשות 13 (@newsisrael13) February 23, 2020

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После того, как ЦАХАЛем было принято решение разместить на карантин 200 туристов из Южной Кореи на военной базе в иерусалимском квартале Гило, жители квартала заблокировали подъезды к базе.Жители Гило разъярены тем, что карантин устроен рядом с их домами и без всяких предварительных консультаций с ними - и без того, чтобы изучить альтернативы.Два подъезда к базе заблокированы машинами жителей.Глава регионального совета Гуш Эцион Шломо Нееман заявил: “Мы узнали об этом решении случайно. ЦАХАЛ намерен создать изолятор прямо в сердце гражданской общины. Это в принципе невозможно. Если уж на то пошло, в Тель-Авиве тоже есть военные объекты, почему бы не разместить их там?”