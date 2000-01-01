23.02 15:47 MIGnews.com
Коронавирус ударил по моде: Armani проведет закрытый показ
Итальянский модельер Джорджо Армани из-за вспышки коронавируса проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане, который состоится 23 февраля.
Об этом сообщили его помощники, передает ANSA.
"Мы решили провести закрытый показ без публики, чтобы не подвергать никого из зрителей риску", – сказали помощники Армани.
Как бы там ни было, дефиле будут вести в прямом эфире на сайте Armani, а также запишут на видео.
"Решение синьора Армани вызывает уважение, но пока у нас нет информации о подобных шагах со стороны других участников", – сказали организаторы мероприятия.
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