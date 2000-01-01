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Коронавирус бьет миру моды: Armani проведет закрытый показ | Фото: nstagram/kikohenriiques23.02 15:47   MIGnews.com

Коронавирус ударил по моде: Armani проведет закрытый показ

Итальянский модельер Джорджо Армани из-за вспышки коронавируса проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане, который состоится 23 февраля.

Об этом сообщили его помощники, передает ANSA.

"Мы решили провести закрытый показ без публики, чтобы не подвергать никого из зрителей риску", – сказали помощники Армани.

Как бы там ни было, дефиле будут вести в прямом эфире на сайте Armani, а также запишут на видео.

"Решение синьора Армани вызывает уважение, но пока у нас нет информации о подобных шагах со стороны других участников", – сказали организаторы мероприятия.


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