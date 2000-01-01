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Саудовская Аравия пресекла попытку подлого нападения хути | Фото:23.02 18:08   MIGnews.com

Саудовская Аравия пресекла попытку "подлого нападения"

Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила в южной части Красного моря начиненную взрывчаткой лодку, запущенную мятежниками хути.

Об этом рассказал официальный представитель командования возглавляемого Эр-Риядом альянса полковник Турки аль-Малики.

"Военно-морские силы коалиции засекли сегодня утром попытку поддерживаемых Ираном хуситов совершить враждебные террористические действия на юге Красного моря, использовав управляемую дистанционно заминированную лодку, которая была запущена из провинции Ходейда. Цель, которая представляла угрозу региональной и международной безопасности, а также морским транспортным путям и мировой торговле, была подбита и уничтожена", – сообщил он.

По словам полковника, коалиция за последние сутки обнаружила и обезвредила в Баб-эль-Мандебском проливе три морские мины, установленные хути.

"Командование объединенными коалиционными силами продолжает принимать жесткие сдерживающие меры против мятежников, систематически нейтрализуя и ликвидируя их потенциалы, угрожающие региональной и международной безопасности", – добавил аль-Малики.


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