Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Землетрясение в Иране и Турции: 5,7 баллов | Фото:23.02 11:56   MIGnews.com

Землетрясение в Иране и Турции: 7 погибших

В воскресенье, 23 февраля, в турецко-иранском пограничном регионе произошло землетрясение магнитудой в 5,7 балла, сообщает JP.

Пока известно о семи погибших на территории Турции.

Толчки происходят на глубине 5 километров. Турецкая общественная телекомпания TRT World заявила, что от стихии пострадали 43 деревни в стране, около 1000 домов разрушены.

В результате землетрясения в прошлом месяце на востоке Турции погибли более 40 человек.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:00
Корея подала официальную жалобу правительству Израиля
11:47
"В ответ на варварское убийство мы обстреляем Тель-Авив"
11:44
Израиль запрещает въезд корейцам
11:22
Нетаниягу: Либерман скомпрометировал безопасность Израиля
11:18
Либерман: Нетаниягу умолял Катар платить ХАМАСу
11:02
Кахоль Лаван требует новое расследование по делу Нетаниягу
10:55
Видео: Бульдозер ЦАХАЛа не дал забрать тело террориста
10:41
Пятое Измерение: у Ганца и Альшейха проверят телефоны
10:20
Израиль может закрыть границы из-за коронавируса
10:03
ЦАХАЛ открыл огонь по арабу, пытавшемуся забрать тела убитых
09:58
Коронавирус в Иране: власти лгут о последствиях и хаосе
09:37
По пути в Израиль? Полчища саранчи обрушились на Синай
09:14
Ашкенази не сказал всю правду о Харпазе
09:03
Кинерет поднялся на 3,5 сантиметра
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus