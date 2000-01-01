23.02 11:56 MIGnews.com

Землетрясение в Иране и Турции: 7 погибших

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В воскресенье, 23 февраля, в турецко-иранском пограничном регионе произошло землетрясение магнитудой в 5,7 балла, сообщает JP.Пока известно о семи погибших на территории Турции.Толчки происходят на глубине 5 километров. Турецкая общественная телекомпания TRT World заявила, что от стихии пострадали 43 деревни в стране, около 1000 домов разрушены.В результате землетрясения в прошлом месяце на востоке Турции погибли более 40 человек.