23.02 21:00 MIGnews.com
Несколько военных сбежали из Венесуэлы в Колумбию
Три члена Венесуэльской национальной гвардии дезертировали в субботу на границе Венесуэлы с Колумбией, заявило иммиграционное управление Колумбии.
Войска покинули свои посты на международном мосту Симона Боливара на границе Колумбии и Венесуэлы и обратились за помощью к сотрудникам иммиграционной службы Колумбии.
Также в субботу солдаты с национальной гвардией Венесуэлы применили слезоточивый газ и резиновые пули к демонстрантам, которые требовали пересечь границу в Колумбию, чтобы найти работу, сообщает CNN
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Рабочие нападали на солдат, скандируя: «Мы хотим работать!». Мужчины с рубашками на лицах начали бросать камни в правоохранителей.
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