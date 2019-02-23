Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Несколько военных сбежали из Венесуэлы в Колумбию 23.02 21:00   MIGnews.com

Несколько военных сбежали из Венесуэлы в Колумбию

Три члена Венесуэльской национальной гвардии дезертировали в субботу на границе Венесуэлы с Колумбией, заявило иммиграционное управление Колумбии.

Войска покинули свои посты на международном мосту Симона Боливара на границе Колумбии и Венесуэлы и обратились за помощью к сотрудникам иммиграционной службы Колумбии.

Также в субботу солдаты с национальной гвардией Венесуэлы применили слезоточивый газ и резиновые пули к демонстрантам, которые требовали пересечь границу в Колумбию, чтобы найти работу, сообщает CNN.

Рабочие нападали на солдат, скандируя: «Мы хотим работать!». Мужчины с рубашками на лицах начали бросать камни в правоохранителей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:56
Нетаниягу: Мир слышит много лжи от Ирана
13:29
Велайят 97: Иран стреляет ракетами  
13:15
В Бен-Гурион задержали контрабандиста с редкими птицами
12:55
От Нетаниягу требуют вернуть миллион  
12:50
Беннет рассказывает о планах Трампа и Нетаниягу
12:34
Ганц и Лапид делят министерские портфели
12:06
Нетаниягу не разрешили финансировать легальную защиту
11:55
Из рощи, посаженной в честь Ори Ансбахер, украли деревья
11:28
Утонули или утопили
11:12
Младенец госпитализирован с “отравлением каннабисом”
10:46
Групповой секс за деньги превратился в изнасилование
10:36
А вас я попрошу остаться
10:14
В Чили погибли две израильтянки
10:11
На побережье Кинерета произошло смертельное ДТП
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus