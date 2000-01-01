23.02 20:00 MIGnews.com

В Медельине взорвали дом Пабло Эскобара

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Власти колумбийского Медельина разрушили печально известный многоквартирный дом, который когда-то был домом торговца наркотиками Пабло Эскобара.Снос был проведен с помощью контролируемого взрыва в пятницу.Мэр Медельина Федерико Гутьеррес посетовал, что 8-этажное здание стало привлекательным местом для туристов, которые посещают места, связанные с историей незаконного оборота наркотиков.Гутьеррес также сообщил журналистам, что на месте здания будет построен парк в честь жертв Медельинского картеля.