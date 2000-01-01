Люди перенесут через границу гумпомощь для Венесуэлы
Конвой грузовиков, перевозящих гуманитарную помощь для Венесуэлы, будет выгружен на мосту Симона Боливара на стороне границы Колумбии, и помощь далее будет транспортироваться людьми, сообщило миграционное агентство Колумбии в субботу.
Президент Николас Мадуро приказал вооруженным силам Венесуэлы заблокировать конвой грузовиков, несмотря на широко распространенную нехватку продовольствия и лекарств.
Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо во время пресс-конференции заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро совершит преступление против человечества, если не допустит доставку гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы.
"Если Мадуро не пропустит помощь на территорию Венесуэлы, то совершит преступление против человечества", - заявил министр. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Богота несет ответственность только за доставку гуманитарной помощи до границы. "Колумбия отвечает только за доставку помощи до границы, ее распределение и хранение. Ответственность за доставку на территорию Венесуэлы лежит на правительстве Хуана Гуайдо", - подчеркнул он.