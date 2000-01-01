23.02 16:55 MIGnews.com
В Индии израильтян арестовали за хранение наркотиков
Пятеро израильтян в Индии и Шри-Ланке были арестованы за хранение кокаина и гашиша, говорится в сообщении jpost
.
Согласно источнику, полиция Индии и Шри-Ланки устала от наркомании со стороны туристов и стала жестче расправляться с правонарушителями.
Индия и Юго-Восточная Азия являются популярными туристическими направлениями для израильтян, многие из которых проводят месяцы, путешествуя по этой области.
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