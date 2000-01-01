23.02 14:38 MIGnews.com

Пятеро израильтян арестованы в Индии за наркотики

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Пятеро израильтян были арестованы за хранение кокаина и гашиша в отдельных инцидентах в Индии и Шри-Ланке, говорится в сообщении израильской газеты Yedioth Ahronoth.Одна из задержанных - женщина, которая была арестована около четырех недель назад, когда она покинула вечеринку в южной части Шри-Ланки с граммом кокаина. Также, упоминается, что неделю назад у израильского мужчины были найдены кокаин и гашиш. Согласно израильским источникам, полиция Индии и Шри-Ланки "устала" от наркомании со стороны туристов и стала жестче расправляться с правонарушителями. Аресты часто являются суровыми испытаниями как для арестованных, так и для их семей в Израиле, которые не могут помочь, пытаясь протолкнуться через местную индийскую бюрократию и полицейские силы.Индия и Юго-Восточная Азия являются популярными туристическими направлениями для израильтян, многие проводят месяцы, путешествуя по этой области.