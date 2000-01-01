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Египетский суд настоял на смертной казне для двух монахов | Фото:24.02 00:38   MIGnews.com

Египетский суд настоял на смертной казне для двух монахов

В субботу, 23 февраля, египетский суд рекомендовал смертную казнь для двух монахов за убийство епископа в монастыре в прошлом году. Судья передал дело Ваэля Саада и Рамона Расми Мансура великому муфтию, высшему религиозному авторитету Египта, который пересматривает все смертные приговоры и обычно утверждает их.

Саад, известный под своим монашеским именем Исаия аль-Макари и Мансур, известный как Фальтаус аль-Макари, был осужден за июльское убийство епископа Епифания, 64 года, настоятеля монастыря Святого Макария, примерно в 110 км (70 милях) к северо-западу от Каира. "Обвиняемые были ведомы дьяволом на путь зла и порока и совершили величайший из грехов и величайшее из преступлений, которые запрещены небесными религиями", - сказал в своем решении судья Гамаль Тосон из суда Даманхура. После рассмотрения Великим муфтием Шауки Аллам обвиняемые будут осуждены 24 апреля.

Саад ударил епископа три раза в затылок стальной трубой диаметром 90 см (35 дюймов), в то время как Мансур стоял на страже снаружи, сообщили прокуроры в ходе судебного разбирательства. По словам прокуроров, у Саада долгое время были разногласия с его начальством, которое однажды расследовало его за нарушение монашеских правил и традиций. По словам свидетелей, нарушения включали в себя попытки купить и продать землю. Обвинители сказали, что он пытался покончить жизнь самоубийством после раскрытия преступления. По словам прокуроров, второй монах, Мансур, также пытался покончить жизнь самоубийством после инцидента.


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