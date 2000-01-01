23.02 20:51 MIGnews.com

В результате обстрела Восточной Гуты погибли 32 человека

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В результате обстрела сирийской армией Восточной Гуты, анклава, расположенного недалеко от Дамаска, погибли 32 человека.Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает информационное агентство SANA.По данным сирийского Центра по правам человека, с воскресенья жертвами бомбардировок, артиллерийских и ракетных ударов по Восточной Гуте стали 462 человека.Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленного прекращения военных действий в пригороде Дамаска для оказания гуманитарной помощи населению.Гутерриш призвал Россию, Иран и Турцию прекратить военные действия в этом районе.