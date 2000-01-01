Американцы трудятся над новыми санкциями в отношении РФ
Глава американского Минфина Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме сообщил, что работа над новыми санкциями против российской стороны продолжается, но подробная информация для представителей СМИ появится в ближайшие недели.
Чиновник отметим, что речь идет об истории с предполагаемым российским вмешательством в американские президентские выборы.
"Сейчас Минфин довольно тесно сотрудничает с ФБР – федералы предоставляют финансистам информацию по последним претензиям", - резюмировал глава Минфина.