Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Американцы трудятся над новыми санкциями в отношении РФ 23.02 20:27   MIGnews.com

Американцы трудятся над новыми санкциями в отношении РФ

Глава американского Минфина Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме сообщил, что работа над новыми санкциями против российской стороны продолжается, но подробная информация для представителей СМИ появится в ближайшие недели.

Чиновник отметим, что речь идет об истории с предполагаемым российским вмешательством в американские президентские выборы.

"Сейчас Минфин довольно тесно сотрудничает с ФБР – федералы предоставляют финансистам информацию по последним претензиям", - резюмировал глава Минфина.

Mignews.ru ранее писал, что инициатива госсекретаря США Рекса Тиллерсона ввести новые политические и экономсанкции в отношении РФ скажется на Европейском союзе и Штатах, об этом сообщил европейский обозреватель Янис Пападонис.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:42
Вайнштейн извинился перед Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс
21:24
Кац назвал подарком перенос посольства США в Иерусалим
21:07
Стрельба в университете Луизианы: двое раненых
21:04
"Перенос посольства США не способствует мирному процессу"
20:51
В результате обстрела Восточной Гуты погибли 32 человека
19:55
Израиль упал в мировом рейтинге коррупции TI
19:10
Разведчики США следят за РФ – мониторили границы
18:54
22 араба ранены в беспорядках на границе с Газой
18:43
Иранцы хотят заполучить атомные подлодки
18:07
Террорист ХАМАС напал на охранника в израильской тюрьме
17:44
Ливан не позволит Израилю посягнуть на свои границы
17:33
Шведы собрали самолет-разведчик для ОАЭ
17:21
Захарова: кокаин в диппочте РФ не могли перевозить
17:17
Названа дата открытия посольства США в Иерусалиме
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus