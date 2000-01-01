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Разведчики США следят за РФ – мониторили границы 23.02 19:10   MIGnews.com

Разведчики США следят за РФ – мониторили границы

В пятницу, 23 февраля, три военных самолета США осуществили разведывательные полеты вблизи границ РФ на Балтике и Черном море, об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Самолет-разведчик ВВС США, который вылетел из авиабазы Милденхолл (Великобритания), несколько раз облетел Калининградскую обл., курсировал он вблизи сухопутных и морских границ области примерно три часа.

Другие два самолета ВМС США разведывали обстановку у Крыма. Так, самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия, поднялся в небо из авиабазы Суда-бэй (о. Крит), два часа часов летал вдоль побережья полуострова от Севастополя до Судака, пишут Вести.

Второй, патрульный противолодочный самолет (морской разведчик) ВМС США, который вылетел из авиабазы Сигонелла (Сицилия), также пару часов вел разведку вблизи морских границ Крыма в районе Севастополя.

Еще патрульный противолодочный самолет ВМС США осуществил разведывательный полет вблизи российских баз в Сирии. Сообщается, что на этой неделе через Черноморские проливы на базу материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус проследовали два больших десантных корабля "Минск" и "Азов", и глядя на снимки, они были сильно чем-то загружены. Между прочим, вчера в Сирию были перебазированы два истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА).
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