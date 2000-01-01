Захарова: кокаин в диппочте РФ не могли перевозить

Было проведено расследование, благодаря которому выяснилось, что наркотики принадлежат группе перевозчиков, которые якобы должны были попасть в Европу. Захарова отвергла теории "экспертов" о том, что наркотики могли перевозить в диппочте РФ.
Захарова отметила профессионализм правоохранителей стран, пишут Вести.
Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, по делу задержаны несколько подозреваемых, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из России.
Буллрич сообщила о ходе расследования: кокаин подменили на муку, в которой спрятали GPS-трекеры. Копы при помощи прослушки телефонов наркоторговцев узнали их контакты в России, Германии и Нидерландах.
Полицейским удалось избежать утечек и задержали Иван Близнюка, сотрудника управления полиции Буэнос-Айреса и Александра Чикало, работавшего вместе с Близнюком. СМИ пишут, что в банде состоял бухгалтер Али Абыянов, работавший в посольстве по срочному контракту.