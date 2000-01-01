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Захарова: кокаин в диппочте РФ не могли перевозить 23.02 17:21   MIGnews.com

Захарова: кокаин в диппочте РФ не могли перевозить

МИД РФ раздалось комментарием относительно совместной с аргентинской полицией операции по ликвидации наркотрафика. Мария Захарова сообщила, что действительно в декабре 2016 года в школьно-жилом комплексе посольства РФ в Буэнос-Айресе нашли 389 килограммов кокаина.

Было проведено расследование, благодаря которому выяснилось, что наркотики принадлежат группе перевозчиков, которые якобы должны были попасть в Европу. Захарова отвергла теории "экспертов" о том, что наркотики могли перевозить в диппочте РФ.

Захарова отметила профессионализм правоохранителей стран, пишут Вести.

Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, по делу задержаны несколько подозреваемых, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из России.

Буллрич сообщила о ходе расследования: кокаин подменили на муку, в которой спрятали GPS-трекеры. Копы при помощи прослушки телефонов наркоторговцев узнали их контакты в России, Германии и Нидерландах.

Полицейским удалось избежать утечек и задержали Иван Близнюка, сотрудника управления полиции Буэнос-Айреса и Александра Чикало, работавшего вместе с Близнюком. СМИ пишут, что в банде состоял бухгалтер Али Абыянов, работавший в посольстве по срочному контракту.
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