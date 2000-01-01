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Скриншот с видео 23.02 14:50   MIGnews.com

В Каталонии силовики задержали прокаталонских активистов

В ходе акции протеста у здания Верховного суда в Каталонии в Барселоне, силовики задержали 12 активистов, пишет газета Mundo.

По данным издания, утром у входа в здание суда собрались около 100 человек. Активисты выкрикивали прокаталонские лозунги и приковали себя к воротам, чтобы "остановить несправедливость в Испании".

В полиции газете сообщили, что протестующие блокировали вход в задние в течение часа.

Каталонские СМИ, отмечают, что данная акция приурочена к 37-й годовщине попытки переворота в стране 23 февраля 1981 года.

Напомним, 1 октября 2017 года в автономном округе Каталония прошел референдум о независимости от Испании. Плебисцит в Мадриде назвали незаконным и попытались пресечь проведению голосования.
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