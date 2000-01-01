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Около 2 тыс сирийцев погибли от ударов коалиции США 23.02 15:12   MIGnews.com

Около 2 тыс. сирийцев погибли от ударов коалиции США

В результате ударов со стороны сил международной коалиции погибли около 2 тыс. мирных жителей, из которых 841 человек – официально. Об этом идет речь в отчете штаба операции "Непоколебимая решимость".

Согласно документу, за период проведения операции по борьбе с ИГ, коалиция нанесла в общей сложности около 29 тысяч ударов по позициям боевиков. При этом по непроверенным каналам информации, от ударов сил возглавляемых США погибли порядка двух тысяч человек. Однако в ходе проверки удалось официально установить только 841 случаев смерти при атаках международной коалиции. В данный момент сообщения о еще 485 жертвах уточняются.

В тоже время, как отмечается в сообщении штаба, командованию операции удалось достичь колоссальных результатов по борьбе с "Исламским государством" (запрещенная организация).

"Коалиция и наши партнеры освободили более 98 процентов территории, которая когда-то находилась под контролем ИГ", — говорится в отчете.

Напомним, 7 февраля американская авиация и артиллерия нанесла удар по наступающей колоне просирийских сил и российских наемников на штаб бойцов Сирийских демократических сил (СДС) в провинции Дейр-эз Зор.
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