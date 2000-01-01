23.02 12:52 MIGnews.com

СМИ: Пригожин причастен к атаке 7 февраля в Дейр-эз Зор

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Нападение вооруженных просирийских ополченцев вместе с воюющими на их стороне российскими наемниками из ЧВК "Вагнера" на силы Сирийских демократических сил (СДС) 7 февраля, было спланировано с участием российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на данные разведки о переговорах предпринимателя с сирийскими военными и чиновниками.Из полученных данных из перехвата разговора Пригожина с сирийскими представителями, стало ясно, что предприниматель подготовил "хороший сюрприз" для президента Сирии Башара Асад, о котором станет известно с 6 по 9 февраля. На, что тот получил ответ о хорошем вознаграждении.Кроме того, издание утверждает, что Пригожин в январе-феврале неоднократно контактировал с главой администрации президента РФ Владимира Путина Антоном Вайно. Однако о чем они общались – неизвестно.Напомним, 7 февраля в провинции Дейр-эз Зор на востоке Сирии авиация и артиллерия международной коалиции во главе с США остановили наступление проасадовских сил на штаб СДС, в котором на тот момент находились американские генералы. Тогда по некоторым данным в результате удара погибли от несколько десятков до нескольких сотен человек.Российское правительство до последнего отрицало информацию о том, что среди погибших в Сирии есть россияне. Однако вскоре в МИД России признали, что столкновении пострадали десятки российских граждан. При этом в дипмиссии подчеркнули, что среди погибших нет представителей ВС РФ.По некоторым данным, цель попытки наступления на силы умеренной оппозиции в этом районе – захват нефтеперерабатывающий завод, который находится на сегодняшний день под контролем Соединенных Штатов Америки.Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Пригожина в финансировании так называемой "фабрики троллей", которая причастна к вмешательству в избирательную кампанию в США в 2016 году.Бизнесмена также называют главным организатором и спонсором организации "ЧВК Вагнера", которая участвовала по данным СМИ в военном конфликте в Украине и продолжает воевать на стороне сирийских властей в Сирии.