23.02 09:55 MIGnews.com
Убийца в Мигдаль: я котик и я виновен в адюльтере
Надав Села, убийца жены Дор Карсанти и троих детей, предстал перед окружным судом Нацерета.
Села продолжает настаивать на том, что он “котик”. Он также сообщил, с виноватой улыбкой: Я совершил адюльтер”.
Села также сказал: “Привет родителям”.
Психиатры уже осмотрели Селу, но их заключением пока не получено судом.
Когда его спросили, хочет ли он передать привет также и родителям убитых, он лишь кивнул головой - но не сказал ничего.
Суд постановил, что предварительное содержание Селы будет продлено до следующего воскресенья.
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