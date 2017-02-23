23.02 09:55 MIGnews.com

Убийца в Мигдаль: я котик и я виновен в адюльтере

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Надав Села, убийца жены Дор Карсанти и троих детей, предстал перед окружным судом Нацерета.Села продолжает настаивать на том, что он “котик”. Он также сообщил, с виноватой улыбкой: Я совершил адюльтер”.Села также сказал: “Привет родителям”.Психиатры уже осмотрели Селу, но их заключением пока не получено судом.Когда его спросили, хочет ли он передать привет также и родителям убитых, он лишь кивнул головой - но не сказал ничего.Суд постановил, что предварительное содержание Селы будет продлено до следующего воскресенья.