23.02 10:49 MIGnews.com

Началось наступление на аэропорт Мосула

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Иракские силы безопасности при поддержке США начали наступление на удерживаемый боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, главный аэропорт города Мосул, расположенный в его западной части, а также на ближайшую военную базу. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщило государственное иракское телевидение."Силы быстрого реагирования, федеральная полиция и антитеррористические силы штурмовали аэропорт Мосула ... и военный лагерь аль-Газлани", - говорится в заявлении, зачитанном по государственному телевидению.С момента начала вытеснения террористической группировки из восточной части Мосула в прошлом месяце, иракские силы попытались захватить аэропорт Мосул и близлежащую военную базу на южной окраине города Мосул, и использовать их в качестве "трамплина", чтобы вернуть себе западную половину города.