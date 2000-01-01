23.02 07:11 MIGnews.com

Умер известный актер Алексей Петренко

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Скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко. Об этом сообщаетпресс-служба Союза кинематографистов России.Причины смерти актера пока не сообщаются.Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте.С 1961 года по распределению оказался в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, где работал два года. С 1963 по 1964 год играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. В 1964 году Игорь Владимиров пригласил А.Петренко в Ленинградский театр им. Ленсовета.C 1977 года Алексей Петренко выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. С 1978 года играл на сцене МХАТ.С 1991 года Петренко был штатным актером Киностудии им. М.Горького. 26 июля 2010 года он вошел в Патриарший совет РПЦ по культуре.Актер снялся в около 80 картинах. Среди последних: "Воспоминания о Шерлоке Холмсе" (2000 год), "Доктор Живаго" (2006 год), "Вольф Мессинг", "Похороните меня за плинтусом" (2009 год), "Утомленные солнцем 2" (2010 год).