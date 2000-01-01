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13-летний хотел украсть винтовку у солдатки ЦАХАЛа | Фото: Thinkstock23.02 19:51   MIGnews.com

13-летний хотел украсть винтовку у солдатки ЦАХАЛа

В суд по делам молодежи в Рамле был передан обвинительный акт против 13-летнего мальчика, который хотел украсть оружие у солдата ЦАХАЛа на прошлой неделе. Инцидент произошел на железнодорожной станции в Лоде.

Согласно обвинительному заключению, подросток совершил жестокое нападение на солдатку, когда она ожидала прибытия поезда на станции. В ходе нападения он хотел украсть винтовку М-16. Обвиняемый дождался, когда женщина-солдат повернется к нему спиной, после он ударил и толкнул ее на землю.

Тогда он и попытался забрать винтовку, висевшую на шее у военнослужащей. К счастью, его попытка провалилась. Однако после этого, подросток решил скрыться с места преступления, но был задержан двумя гражданскими до прибытия сотрудников полиции.

13-летнему предъявили обвинения в попытке завладения оружия, ограблении и нанесении травм.
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