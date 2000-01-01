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В Германии предотвратили готовящийся теракт | Фото: Thinkstock23.02 19:25   MIGnews.com

В Германии предотвратили готовящийся теракт

В Германии задержали 26-летнего салафита, который подозревается в подготовке теракта внутри страны. Об этом сообщили власти земли Нижняя Саксония в четверг, 23 февраля.

Государственные прокуроры заявили, что в квартире подозреваемого в городе Нортхайм (Нижняя Саксония) были обнаружены материалы для изготовления бомб. Правоохранительные органы считают, что он планировал совершить нападение против сотрудников полиции и солдат.

В полиции предполагают, что 26-летний салафит хотел заманить их в "ловушку", где была бы установлена врывчатка.

В среду, 22 февраля, спецслужбы Германии заявили об увеличении числа радикальных джихадистов в стане. Уточняется, что радикальных исламистов насчитывалось около 100 в 2013, а в 2017 их число составило 1600.
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