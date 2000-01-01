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ВВС Израиля сбили беспилотник ХАМАСа | Фото: Thinkstock23.02 18:49   MIGnews.com

ВВС Израиля сбили беспилотник ХАМАСа

Военно-воздушные силы Израиля перехватили вражеский беспилотник, принадлежащий ХАМАСу. Инцидент произошел в четверг, 23 февраля, во второй половине дня. БПЛА был запущен из Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские истребители F-16 сбили беспилотник над Средиземным морем.
БПЛА был ликвидирован до того, как он проник в воздушное пространство государства Израиль.

"ЦАХАЛ не допустит каких-либо нарушений в воздушном пространстве страны и будет решительно действовать против каких-либо попыток", - говорится в заявлении.
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