23.02 18:49 MIGnews.com

ВВС Израиля сбили беспилотник ХАМАСа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Военно-воздушные силы Израиля перехватили вражеский беспилотник, принадлежащий ХАМАСу. Инцидент произошел в четверг, 23 февраля, во второй половине дня. БПЛА был запущен из Газы.Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские истребители F-16 сбили беспилотник над Средиземным морем.БПЛА был ликвидирован до того, как он проник в воздушное пространство государства Израиль."ЦАХАЛ не допустит каких-либо нарушений в воздушном пространстве страны и будет решительно действовать против каких-либо попыток", - говорится в заявлении.