23.02 18:49 MIGnews.com
ВВС Израиля сбили беспилотник ХАМАСа
Военно-воздушные силы Израиля перехватили вражеский беспилотник, принадлежащий ХАМАСу. Инцидент произошел в четверг, 23 февраля, во второй половине дня. БПЛА был запущен из Газы.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские истребители F-16 сбили беспилотник над Средиземным морем.
БПЛА был ликвидирован до того, как он проник в воздушное пространство государства Израиль.
"ЦАХАЛ не допустит каких-либо нарушений в воздушном пространстве страны и будет решительно действовать против каких-либо попыток", - говорится в заявлении.
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