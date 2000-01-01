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23.02 18:42   MIGnews.com

Аэропорт Мосула взят под контроль иракских войск

Иракские войска установили контроль над всей территорией аэропорта иракского города Мосул. Он считался одним из важнейших стратегических объектов в борьбе за контроль над городом, западную часть которого удерживают боевики террористической группировки "Исламское государство".

О начале штурма аэропорта Мосула и близлежащей военной базы аль-Газлани иракскими войсками стало известно в четверг утром. Операция проходила при поддержке международной коалиции во главе с США.

Сообщается, что взлетно-посадочная полоса аэропорта почти полностью уничтожена исламистами. Однако контроль над территорией аэропорта позволит правительственным войскам блокировать возможный подход подкрепления исламистов с юга.

Восточная часть города была освобождена от боевиков ISIS в прошлом месяце. Операция по освобождению западной части началась на прошлой неделе, а в начале этой недели военные заявили об освобождении нескольких деревень к югу от города, пишет Би Би Си.
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