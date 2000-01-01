23.02 17:50 MIGnews.com

Антиизраильский протест в Сиднее. Биби сравнили с Гитлером

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Несколько сотен про-палестинских демонстрантов устроили митинг против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Австралию. Акция прошла в Сиднее в четверг, 23 февраля. Протестующие клеймили Биби "военным преступником" и сравнили с Адольфом Гитлером.Несколько демонстрантов несли баннер с изображением Нетаниягу с усами, как у фюрера, с надписью внизу: "фашист". Протестующие резко осудили мощную поддержку Канберры Нетаниягу и израильскому государству."Мы собрались здесь для того, чтобы выступить против поддержки Израиля – расистской апартеида нации. На это отвратительно смотреть, когда некоторые австралийские лидеры приветствовали военного преступника в нашей стране на красной ковровой дорожке", - заявила инициатор акции и адвокат Ранда Абдель-Фаттах.Она добавила: "Однако есть много австралийцев, которые против этого, и сегодня мы громко и отчетливо заявляем, что премьер-министр Малкольм Тернбулл и министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп делают это "не ради нас".По сообщениям австралийских СМИ, полиция забрала человека, который приближаясь к толпе демонстрантов крикнул: "Да здравствует, Израиль!"Также отмечается, что активисты попытались пройтись маршем к отелю, где остановился глава израильского правительства, однако правоохранительные органы препятствовали им и не допустили их к центральному зданию города с видом на гавань.