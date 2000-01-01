23.02 17:36 MIGnews.com

При взрыве на заводе в Чехии пострадали не менее 19 человек

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Минимум 19 человек получили травмы при взрыве на машиностроительном заводе в Чехии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пожарного управления страны Алеша Черногорского.Цистерна со взрывчаткой сдетонировала на предприятии в городе Поличка в Северной Моравии на северо-востоке республики, рассказала представитель полиции Чехии Гана Кайзерова. После взрыва начался пожар.Среди пострадавших есть огнеборцы. Три человека получили тяжелые травмы.Также отмечается, что тушение сильно затруднили находящиеся в цехах завода баллоны со сжатым газом и другие взрывчатые вещества. По словам Кайзеровой, на территории предприятия после происшествия продолжали раздаваться отдельные взрывы.Позднее Черногорский сообщил о локализации очага возгорания и о том, что угрозы распространения огня нет. В тушении пожара участвовали 13 отрядов огнеборцев.