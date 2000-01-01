23.02 16:36 MIGnews.com

Мусульмане собрали $90 тыс. на ремонт еврейского кладбища

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Мусульманские активисты в США собрали более $90 тысяч на восстановление еврейского кладбища в Сент-Луис, которое были разгромлено вандалами.Эта сумма вчетверо превзошла изначальную цель активистов в $20 тысяч. Отмечается, что пожертвования сделали более 3 тысяч человек.Кампанию запустили двое мусульманских активистов - Линда Сарсур и Тарик Аль-Мессиди. Сарсур известна как борец за права мусульман, одна из организаторов недавнего женского марша против Трампа, а также как критик политики Израиля по отношению к палестинцам.Тарик Аль-Мессиди - основатель и глава неправительственной организации "Торжество милосердия", занимающейся образованием публики в области жизни и вероучении Мохаммеда, основателя ислама.Кроме этого активисты призвали мусульман проявить солидарность с евреями, которые проживают в США.Сарсур и Аль-Мессиди планируют собирать пожертвования до 20 марта, а затем отправить их на восстановление кладбища. Оставшиеся после этого средства активисты обещают направить на восстановление других еврейских центров, пострадавших от вандализма, пишет Би би Си.