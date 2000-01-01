23.02 23:47 MIGnews.com

Индия: 17-летний подросток "ожил" на собственных похоронах

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17-летнего Кумара Мревада из села Манагунди в Индии доставили в частную больницу, когда во время своих похорон он открыл глаза и начал двигать руками и ногами.Юношу, который находится в критическом состоянии, больше месяца назад укусила бродячая собака, после чего он проходил лечение в государственной больнице, как сообщает Times of India.Состояние 17-ленего Кумара ухудшилось, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако позже родители подростка приняли решение не продолжать искусственно поддерживать жизнь сына после того, как врачи, по-видимому, сказали семье Кумара, что он не выживет, так как инфекция распространилась по его телу.Семья Кумара тогда решила забрать его домой, и в тот же день Кумар перестал шевелиться и не дышал. Родственники решили, что мальчик умер. Они собрали соседей и устроили традиционные похороны."Мы решили забрать Кумара домой после того, как врачи сказали, что шансов спасти его нет, как только он будет отключен от искусственной вентиляции легких", - сообщил Шурин Кумара Times of India.Во время похорон, когда семья несла "тело" умершего мальчика, к их удивлению Кумар начал двигаться снова, всего в миле до места проведения процессии.Мальчика сразу же доставили в ближайшую больницу, где его снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких."Мы подозреваем, что он страдает от менингоэнцефалита, инфекции, вызванной из-за укуса собаки", - сообщил один из врачей.Хотя врачи не уверены, как именно Кумар "вернулся к жизни", есть много причин, которые могли бы объяснить, почему он вдруг стал реагировать. Предполагается, что виной "смерти" оказались седативные препараты в крови подростка, которые парализовали его после отключения от аппарата искусственного дыхания.