23.02 14:50 MIGnews.com

Антиизраильские протесты в Сиднее

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Несмотря на теплый прием австралийского правительства для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, сотни пропалестинских демонстрантов вышли на улицы в Сиднее в четверг, 23 февраля, в знак протеста против его визита.Антиизраильские протестующие размахивали плакатами с изображением Нетаниягу с усами "в стиле Адольфа Гитлера" и словом "фашист", написанным в нижней части плаката.Другие заклеймили Нетаниягу "военным преступником" и сетовали из-за прочных связей Канберры (столица Австралийского Союза – ред.) с израильским правительством и премьер-министром.По данным AFP, полиция заблокировала путь митингующим, пытающимся идти к отелю Биньямина Нетаниягу, прежде чем они достигли здания в центре города Сидней.