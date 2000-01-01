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23.02 14:50   MIGnews.com

Антиизраильские протесты в Сиднее

Несмотря на теплый прием австралийского правительства для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, сотни пропалестинских демонстрантов вышли на улицы в Сиднее в четверг, 23 февраля, в знак протеста против его визита.

Антиизраильские протестующие размахивали плакатами с изображением Нетаниягу с усами "в стиле Адольфа Гитлера" и словом "фашист", написанным в нижней части плаката.

Другие заклеймили Нетаниягу "военным преступником" и сетовали из-за прочных связей Канберры (столица Австралийского Союза – ред.) с израильским правительством и премьер-министром.

По данным AFP, полиция заблокировала путь митингующим, пытающимся идти к отелю Биньямина Нетаниягу, прежде чем они достигли здания в центре города Сидней.
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