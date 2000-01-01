23.02 14:19 MIGnews.com

Турция: В Сирии убиты 56 боевиков ISIS

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56 боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, были убиты поддерживаемыми Турцией силами вокруг сирийского города Аль-Баб и в результате авиаударов возглавляемой США коалиции в последних операциях в среду, 22 февраля, как сообщили турецкие военные в четверг, 23 февраля.Огонь турецкой артиллерии также поразил 104 объекта и позиции боевиков "Исламского Государства", в том числе здания и автомобили, как сообщает армия в своем заявлении, подтвердив, что в значительной степени удалось установить контроль в жилых районах аль-Баб.Оплот боевиков "Исламского Государства", расположенный в 30 км от турецкой границы, был главной мишенью с тех пор, как Турция начала вторжение в Сирию в августе прошлого года, чтобы отвести джихадистов от своей границы.Турецкая армия сообщила, что 11 джихадистов были убиты в результате авиаударов коалиционных сил, в то время как остальные были убиты в обстреле и столкновениях в ходе операций в аль-Баб.