23.02 11:30 MIGnews.com

2 мощных взрыва в Пакистане: есть погибшие, десятки раненых

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Мощный взрыв прогремел возле второго высококлассного рынка в восточной части города Лахор, Пакистан, в четверг, 23 февраля, как заявил представитель правительства, говоря о новом всплеске насилия по всей стране.На данный момент не поступало никаких непосредственных сообщений о жертвах.Второй взрыв прогремел в городе в районе Гульберг через несколько часов после взрыва на рынке, в результате чего погибли, по меньшей мере, 5 человек и был ранен 21 человек.По словам чиновника северо-восточной пакистанской провинции Пенджаб, взрыв произошел на главном бульваре с торговыми центрами и ресторанами.Пакистан переживает волну террористических актов в последние недели, в результате которых погибли, по меньшей мере, 130 человек по всей стране, и в результате чего сотни людей получили ранения.