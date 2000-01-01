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YouTube 23.02 11:21   MIGnews.com

Интерпол просят объявить в розыск убийц Ким Чен Нама

Малайзия просила Интерпол объявить в розыск четырех граждан Северной Кореи, подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР, Ким Чен Нама, как сообщил начальник полиции Малайзии Халид Абу Бакар в четверг, 23 февраля.

Сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына был убит в главном аэропорту Куала-Лумпур на прошлой неделе. Отметим, что южнокорейские и американские чиновники говорят, что за убийством стоят северокорейские агенты.

Халид также заявил, что полиция направила официальный запрос в посольство Северной Кореи в Малайзии на проведение допроса второго секретаря посольства и пресс-секретаря национальной авиакомпании Северной Кореи.
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