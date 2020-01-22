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Островитяне в Греции протестуют против лагерей для беженцев 23.01 16:13   MIGnews.com

Островитяне в Греции протестуют против лагерей для беженцев

Местные жители, владельцы бизнеса и чиновники начали день протеста на наиболее пострадавших от миграции греческих островах, требуя от греческого правительства урегулировать переполненность лагерей для беженцев.

Большинство магазинов было закрыто, а общественные услуги не предоставлялись в среду на греческих островах Лесбос, Хиос и Самос, где число людей в лагерях более чем 10 раз превышает то количество, для которого их построили, пишет TheNational.

Около 75 тысяч человек незаконно пересекли границу Греции из Турции в 2019 году, согласно данным американского агентства по вопросам беженцев. Цифра выросла почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Островные власти призывают греческое правительство активизировать перевозку мигрантов на материковую часть Греции и требуют дополнительной информации относительно его планов построить дополнительные объекты, которые будут использованы для содержания мигрантов, подлежащих депортации.



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