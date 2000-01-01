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Ашдод: 12-летний мальчик погиб после падения из окна | Фото:23.01 07:42   MIGnews.com

Ашдод: 12-летний мальчик погиб после падения из окна

Вечером, 22 января, умер 12-летний подросток после падения из окна пятого этажа в Ашдоде.

Мальчика был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако врачи вынуждены были констатировать его смерть, передает "Аруц Шева".

"По словам соседей, мальчик упал из окна на 5-м этаже. Он был тяжело ранен и находится в критическом состоянии. После проведения реанимационных мероприятий он был доставлен в больницу без сознания", – рассказал волонтер "Юнайтед Хацала" Шмуэль Эйферген.

Предположительно, мальчик покончил жизнь самоубийством. На его странице в Instagram за несколько часов была опубликована запись: "Я устал от жизни".


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