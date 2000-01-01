Дело Шеремета: подозреваемую отпустили под домашний арест
Киевский апелляционный суд принял решение изменить меру пресечения одной из подозреваемых в причастности к убийству украинского журналиста Павла Шеремета и в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области Инне Грищенко.
Таким образом апелляционным судом отменено решение о продлении ареста подозреваемой, принятое Печерским райсудом Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Грищенко.
"Основанием для отмены решения стало большое количество процессуальных нарушений", - заявил адвокат.
Согласно решению суда, круглосуточный домашний арест продлится до 24 февраля.