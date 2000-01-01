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Дело Шеремета: подозреваемую отпустили под домашний арест 23.01 23:10   MIGnews.com

Дело Шеремета: подозреваемую отпустили под домашний арест

Киевский апелляционный суд принял решение изменить меру пресечения одной из подозреваемых в причастности к убийству украинского журналиста Павла Шеремета и в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области Инне Грищенко.

Таким образом апелляционным судом отменено решение о продлении ареста подозреваемой, принятое Печерским райсудом Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Грищенко.

"Основанием для отмены решения стало большое количество процессуальных нарушений", - заявил адвокат.

Согласно решению суда, круглосуточный домашний арест продлится до 24 февраля.


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