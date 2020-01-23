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В ФРГ проводят рейды против неонацистской группы Combat 18 24.01 08:40   MIGnews.com

В ФРГ проводят рейды против неонацистской группы Combat 18

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер запретил неонацистскую группу "Combat 18" и начал рейды против группы по всей стране, заявило министерство в четверг.

"Полиция осуществляет рейды в шести федеральных землях. Правому экстремизму и антисемитизму нет места в нашем обществе", - отметили в министерстве.

Запрет наложили после того, как в прошлом году застрелили известного в городе Кассель политика Вальтера Любке, имевшего промигрантские взгляды. Мужчина, арестованный по подозрению в убийстве, высказывал ультраправые идеи, сообщает Федеральная прокуратура, пишет USNews.

Германию в прошлом году также шокировала очередная стрельба возле синагоги на востоке страны, при которой погибли два человека.


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