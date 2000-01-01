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Турция приняла меры в аэропортах из-за коронавируса из КНР 23.01 21:59   MIGnews.com

Турция приняла меры в аэропортах из-за коронавируса из КНР

Турция подготовила термальные камеры и другие меры против распространения нового коронавируса из Китая, но утверждает, что сейчас нет зафиксированных случаев заражения и пациентов, которым грозит риск, рассказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Новый турецкий аэропорт в Стамбуле является крупным международным центром, в прошлом году он обслужил более 50 миллионов пассажиров. Авиакомпания Turkish Airlines выполняет ежедневные рейсы в Китай, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, пишет Reuters.

"У нас, в частности, есть карантинные комнаты и инспекционные центры в аэропорту. Наша команда в аэропортах внимательно следит за всеми пассажирами, прибывающими из Китая, особенно теми, кто испытывает трудности с кашлем, дыханием", - сообщил министр.

Турция обустроила тепловые камеры для обследования в аэропортах в качестве превентивной меры, в то время как Всемирная организация здравоохранения не считает их необходимыми для страны, добавил министр. Вместе с тем сегодня Министерство здравоохранения Турции проведет встречу по оценке риска вируса, отметил министр.


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