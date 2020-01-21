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В США мать задушила детей после того, как спела колыбельную 24.01 11:18   MIGnews.com

В США мать задушила детей после того, как спела колыбельную

В американском штате Аризона арестовали 22-летнюю Рэйчел Генри, которую заподозрили в жестоком убийстве трех своих маленьких детей. Женщина пела колыбельные, а потом душила.

Полиции мать рассказала, что задушила дочь на глазах трехлетнего сына. Мальчик попытался сбежать, но женщина его схватила и, сделав вид, что идет укладывать его спать, удавила. Затем женщина покормила семимесячную дочку и, когда та уснула, также задушила ее. Это произошло в тот момент, когда в соседней комнате находились два родственника, пишет USAToday.

Друзья и знакомые считали Рэйчел милой девушкой и заботливой матерью. О наркотической зависимости, которая обнаружилась в ходе расследования, никто не знал.



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