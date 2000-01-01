Сбежавший заключенный прислал в тюрьму открытку с приветом
На адрес бельгийской тюрьмы поступила открытка от ее узника, которому удалось сбежать.
"В тюрьму в пятницу пришло заказное письмо. Письмо было адресовано трем директорам. В конверте лежал тюремный значок и открытка с надписью "Привет из Таиланда" – рассказал представитель тюрьмы.
Администрация тюрьмы немедленно сообщила в полицию, пишет NewsWeek.
Валид Секкаки, осужденный за стрельбу и хранение оружия и наркотиков, 19 декабря сбежал из тюрьмы вместе с четырьмя другими заключенными. По данным с камер наблюдения, они перелезли через стену и перерезали кабели сигнализации, которые были под напряжением.
Трое приспешников Секкаки были пойманы в течение нескольких часов. Четвертый был арестован в этом месяце в Неймегене.