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В Австралии разбился пожарный самолет: никто не выжил24.01 01:13   MIGnews.com

В Австралии разбился пожарный самолет: никто не выжил

В четверг, 23 января, в Австралии разбился пожарный самолет "Геркулес С-130".

Крушение произошло во время ликвидации возгорания в штате Новый Уэльс на юго-востоке страны, передает The Sydney Morning Herald.

В результате крушения погибли три члена экипажа. По предварительным данным, все погибшие являются американцами. Они участвовали в тушении лесных пожаров в составе международной команды спасателей.

По данным издания, самолет упал в Снежных горах, недалеко от столицы страны Канберры. Причина катастрофы выясняется.


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