24.01 01:13 MIGnews.com
В Австралии разбился пожарный самолет: никто не выжил
В четверг, 23 января, в Австралии разбился пожарный самолет "Геркулес С-130".
Крушение произошло во время ликвидации возгорания в штате Новый Уэльс на юго-востоке страны, передает The Sydney Morning Herald
.
В результате крушения погибли три члена экипажа. По предварительным данным, все погибшие являются американцами. Они участвовали в тушении лесных пожаров в составе международной команды спасателей.
По данным издания, самолет упал в Снежных горах, недалеко от столицы страны Канберры. Причина катастрофы выясняется.
Поделиться
Все по теме
Комментарии