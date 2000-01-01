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Гадалка внушила клиентке стать проституткой | Фото: Thinkstock23.01 09:49   MIGnews.com

Гадалка заставила клиентку стать проституткой

Окружной суд Токио признал местную гадалку виновной в мошенничестве. Якобы при помощи своих способностей она внушила одной из клиенток, что та должна ей крупную сумму и, чтобы выплатить ее, она должна уйти ее в проститутки.

На суде оказалось, что японка отдавала все деньги мошеннице. Таким образом, за два года она отняла у своей у жертвы 90 млн. йен (более 790 тыс. долларов).

В местных СМИ отмечается, что злоумышленница, чье имя не приводится, уговорила гражданку Японии вселиться в ее квартиру, а чтобы оплачивать арендную плату и другие расходы, там же она оказывала мужчинам интимные услуги. При этом сама гадалка выступала фактически ее сутенершей.

В суде жертва рассказала, что впервые обратилась к экстрасенсу в 2008 году, а к 2011 году она переехала в ее квартиру и, став жертвой внушения, до 2013 года занималась проституцией. Все деньги она отдавала хозяйке квартиры, которая оставляла ей на собственные нужды около 1 доллара в день.

Суд признал преступницу виновной и приговорил ее к выплате 100 млн. йен компенсации.
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