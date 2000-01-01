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На Юг США обрушились торнадо, погибли 19 человек 23.01 06:56   MIGnews.com

На Юг США обрушились торнадо, погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли в результате торнадо, обрушившихся на Юга Соединенных Штатов. Мощные штормы бушуют на территории от Миссисипи до Флориды.

С утра 22 января в Джорджии погибли 15 человек, десятки были ранены. Еще 4 человека погибли в Хаттисбург, Миссисипи.

Штормы докатились до Пэнхэндл в Флориде и до южной Алабамы. Штормовые предупреждения изданы для семи южных округов Джорджии. Губернатор Натан Дил предупредил, что торнадо может дойти до Атланты.

Президент Дональд Трамп выразил соболезнования тем, кто пострадал от торнадо и заявил, что “мы помогаем штату Джорджия”.
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