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23.01 06:20   MIGnews.com

Боевики ISIS взорвали крупнейшую гостиницу на западе Мосула

Боевики террористической группировки ISIS взорвали здание крупнейшей гостиницы в западной части иракского Мосула. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По его информации, данное действие террористы предприняли в пятницу, чтобы предотвратить использование иракскими силами безопасности здания в качестве опорного пункта для наступления на позиции боевиков в западной части города.

Отмечается, что отель находится у реки Тигр и построен в виде ступенчатой пирамиды. В результате взрыва здание накренилось. Информация о жертвах и пострадавших не приводится.
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