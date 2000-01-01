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В Германии арестован мужчина, планировавший теракт | Фото: Thinkstock23.01 20:50   MIGnews.com

В Германии арестован мужчина, планировавший теракт

Немецкая полиция арестовала мужчину по подозрению в намерении совершить террористическую атаку, как сообщил представитель полиции в понедельник, 23 января, добавив, что власти считают, что он может быть связан с подозреваемым, арестованным в Австрии два дня назад за связи с джихадстами.

Специальные подразделения полиции арестовали мужчину и женщину во время налета на квартиру в западной части города Нойс в субботу, 21 января, как сообщил представитель уголовного розыска. Женщину позже отпустили без предъявления каких-либо обвинений.

Мужчина был обвинен в планировании "серьезного акта насильственной подрывной деятельности", сказал Франк Шойлен, представитель уголовного розыска в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Напомним, что в прошлом месяце тунисец протаранил грузовиком рождественскую ярмарку в Берлине, убив 12 человек.
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