23.01 19:21 MIGnews.com

Боевики ISIS полностью лишены контроля над востоком Мосула

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Иракские силы установили полный контроль над восточной частью Мосула, как сообщается в заявлении Министерства обороны, опубликованном в понедельник, 23 января.Военным удалось вытеснять боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, из последнего "гнезда", которое они занимали к востоку от реки Тигр, говорится в сообщении министерства обороны.Ранее контртеррористическая служба Ирака (CTS) установила контроль над восточным берегом реки Тигр, которая делит пополам город с севера на юг, как сообщил генерал-лейтенант Талиб Шагати журналистам в Мосуле.Армейские подразделения ведут борьбу против боевиков "Исламского Государства" в ряде северо-восточных районах, где боевики продолжают скрываться, как сообщает военный.