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Супруги, насиловавшие 2 года дочь, получили 35 лет тюрьмы | Фото: Thinkstock24.01 06:34   MIGnews.com

Супруги, насиловавшие 2 года дочь, получили 35 лет тюрьмы

В суде Краснодарского края вынесли приговор супружеской паре за изнасилование шестилетнего ребенка и съемку видео сексуального характера с его участием. Уроженец Пермского края и его жена получили 19 и 16 лет колонии строгого режима соответственно, пишет Polit.info.

Согласно материалам обвинения, мужчина вводила малолетней дочери своей жены психоактивное вещество и, пользуясь беспомощным состоянием, изнасиловал девочку. Женщина при этом помогала мужу, удерживая дочь. Следствием и судом установлено, что насилие над ребенком продолжалось с 2012 года до мая 2014 года. В этот период семья жила сначала в Пермском крае, потом переехала в Республику Адыгею, затем - в Краснодарский край.

В ходе следствия было также установлено, что пара снимала сцены насилия при помощи фото- и видеоаппаратуры.
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