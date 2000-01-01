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Официальный сайт Минобороны РФ 23.01 17:50   MIGnews.com

Шесть Ту-22М3 нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли новый удар по объектам террористической группировки "Исламское Государство" (ИГ), также известная как ISIS, в Дейр-эз-Зоре в Сирии, сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 взлетели с аэродрома на территории РФ и совершили перелет над территориями Ирака и Ирана и нанесли групповой авиационный удар по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков.

"Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", – уточнили в Минобороны.

В минувшую субботу российские военные также отчитались об успешном ударе группы из шести бомбардировщиков Ту-22М3 по целям ИГ в Дейр-эз-Зоре.
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