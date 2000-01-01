Авария на севере Израиля: 10 пострадавших

Десять человек получили ранения в результате автомобильной аварии в понедельник, 23 января, около Кармиэль на севере Израиля.
До сих пор неясно, сколько автомобилей были вовлечены в аварию или что стало причиной инцидента. Детали уточняются.
Напомним, что 2 автоколонны, по меньшей мере, 100 автомобилей каждая, пересекли южную и северную части Израиля в понедельник утром, 23 января, по дороге в Кнессет в Иерусалиме, где они собрались в знак протеста против недавних сносов домов, принадлежащих арабским гражданам, и инцидента с летальным исходом, который произошел во время одного из недавних сносов.