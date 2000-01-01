23.01 20:27 MIGnews.com

В Femen раскол: одни говорят о распаде, другие - опровергают

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Активистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует. Об этом она рассказала в интервью изданию "Апостроф"."Все, разошлись, как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет", – сообщила Жданова. По ее словам, отдельные акции в разных странах еще проводятся, однако эта деятельность имеет с Femen мало общего.Активистка также отметила, что распад движения начался с 2015 года, когда в нем появились "самопровозглашенные" лидеры. "Закончили мы так же, как другие классические женские феминистические организации: все перессорились", – заключила она.В свою очередь основатель и лидер движения Femen в Украине Анна Гуцол опровергла эту информацию, подчеркнув, что Femen не прекратило своего существования, так как это не организация, а движение, у которого есть последователи."Мы не организация, а движение. И пока есть люди, желающие участвовать в нем, оно существует", - сказала она, комментируя заявление активистки Яны Ждановой. По словам Гуцол, "пока есть продолжающие идеи Femen женщины, движение существует". При этом идеями движения она назвала "тело-плакат и секстремизм"."Вы видите наши протесты и в Америке, и в Канаде, и в Испании, и во Франции, и на Украине - то есть движение существует", - сказала Гуцол, отметив, что движение прекратит существование, когда не останется активистов. Она также отметила, что, "видимо, для Яны оно не существует"."Яна Жданова не принимала участия в создании, идеологии, разработке этого движения, чтобы делать такие смелые заявления", - подчеркнула Гуцол.Femen – официально незарегистрированное движение женщин (в основном с Украины), известное эпатажными акциями. Как правило, для привлечения внимания на различных общественных мероприятиях активистки используют свое обнаженное тело. Действует с 2008 года. Первые акции проводились преимущественно в Киеве, с 2012-го группа перенесла активность в европейские страны. Основателями движения были Анна Гуцол, Александра Шевченко и Инна Шевченко.